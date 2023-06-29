Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів

Глава уряду Естонії Кая Каллас заявила, що Україна не отримає "жодних знижок" на шляху до ЄС та повинна виконати всі критерії для початку переговорів про вступ.

Про це вона заявила перед початком саміту лідерів ЄС в Брюсселі в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми підтримували розширення, і ми сказали Україні та Молдові, що ви повинні виконати критерії на 100%. Для вас не буде жодних знижок", – сказала Каллас.

Вона додала, що якщо обидві країни виконають всі критерії, то буде справедливо розпочати переговори про вступ.

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"Але вони не матимуть ніяких знижок, так само як ми їх не мали. Звичайно, це складні реформи, але їх потрібно виконати", – додала Каллас.

Данія також вважає, що ЄС не повинен "знижувати планку" задля прискорення вступу України та інших країн-кандидатів.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.