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Премьер Эстонии: Украина должна выполнить критерии на 100% для начала переговоров

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 13:55

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не получит "никаких скидок" на пути в ЕС и должна выполнить все критерии для начала переговоров о вступлении.

Об этом она заявила перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы поддерживали расширение, и мы сказали Украине и Молдове, что вы должны выполнить критерии на 100%. Для вас не будет никаких скидок", – сказала Каллас.

Она добавила, что если обе страны выполнят все критерии, то будет справедливо начать переговоры о вступлении. 

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"Но они не будут иметь никаких скидок, так же как мы их не имели. Конечно, это сложные реформы, но их нужно выполнить", – добавила Каллас.

Дания также считает, что ЕС не должен "снижать планку" для ускорения вступления Украины и других стран-кандидатов.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.

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Темы: Эстония
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