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Боррель про заколот у Росії: слабший Путін – це більша небезпека

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 14:32

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що заколот ПВК "Вагнер" послабив владу очільника Кремля і ЄС потрібно обговорити нові ризики, що постають у зв'язку з більшою нестабільністю Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу. 

Боррель сказав, що останні події у Росії будуть однією з ключових тем обговорення. За його словами, досі ЄС розглядав Росію передусім як загрозу, оскільки Москва застосувала силу проти України, але тепер змушений врахувати нові ризики через внутрішню нестабільність у Росії. 

"Очевидно, що Путін виходить з цієї кризи слабшим. Але слабший Путін – це більша небезпека. Тож нам треба дуже добре розуміти наслідки... Путін втратив монополію на застосування сили, і, безперечно, нестабільна Росія є більшим ризиком", – зазначив Жозеп Боррель. 

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На уточнюючі запитання про те, що збираються робити країни Євросоюзу, Боррель зазначив, що ЄС "думає над сценаріями і потребує глибокого аналізу". 

"Будьте певні, саме цим зараз займаються усі розвідки країн-членів", – додав дипломат. 

Боррель зауважив, що з приводу того, що відбувалося у Росії, подальших подій і наслідків заколоту залишається дуже багато питань. Він припустив, що очільник Кремля ближчим часом почне боротьбу з людьми всередині системи, у лояльності яких має сумніви. 

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"Єдина відповідь, яку ми можемо дати на будь-що, що відбувається в Росії – це продовжувати підтримувати Україну", – наголосив високий представник ЄС. 

Він додав, що проситиме лідерів продовжити підтримувати фінансування Європейського фонду миру, з якого у тому числі фінансують військову допомогу для України. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що підбивати підсумки заколоту "Вагнера" у Росії поки надто рано

Теми: боргРосіяПутін
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