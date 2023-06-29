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Боррель о мятеже в России: более слабый Путин – это большая опасность

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 14:32

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" ослабил власть главы Кремля и ЕС нужно готовиться к новым рискам, возникающим в связи с большей нестабильностью России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей лидеров стран Евросоюза.

Боррель сказал, что последние события в России будут одной из ключевых тем обсуждения. По его словам, до сих пор ЕС рассматривал Россию прежде всего как угрозу, поскольку Москва применила силу против Украины, но теперь вынужден учесть новые риски из-за внутренней нестабильности в России.

"Очевидно, что Путин выходит из этого кризиса более слабым. Но слабый Путин – это и большая опасность. Поэтому нам надо очень хорошо понимать последствия... Путин потерял монополию на применение силы, и, бесспорно, нестабильная Россия является большим риском", – отметил Жозеп Боррель.

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На уточняющие вопросы о том, что собираются делать страны Евросоюза, Боррель отметил, что ЕС "думает над сценариями и нуждается в глубоком анализе".

"Будьте уверены, именно этим сейчас занимаются все разведки стран-членов", – добавил дипломат.

Боррель отметил, что по поводу того, что происходило в России, дальнейших событий и последствий мятежа остается очень много вопросов. Он предположил, что глава Кремля в ближайшее время начнет борьбу с людьми внутри системы, в лояльности которых сомневается.

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"Единственный ответ, который мы можем дать на что-либо, что происходит в России – это продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он добавил, что будет просить лидеров продолжить поддерживать финансирование Европейского фонда мира, из которого в том числе финансируют военную помощь для Украины.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что подводить итоги мятежа "Вагнера" в России пока слишком рано.

Темы: долгРосcияПутин
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