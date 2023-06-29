Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 червня 2023, 14:38
Росія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat
Токмак, Запорізька область, Супутниковий знімок Planet Labs

Перед українським наступом Росія побудувала імпровізовану дамбу і спричинила повінь на околицях окупованого Токмака Запорізької області.

Джерело: Bellingcat із посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що напередодні наступу українських військ Росія створила дамбу на околицях окупованого Токмака.

 

Червона лінія показує приблизну лінію фронту, а зелена – російські оборонні лінії, за даними з відкритих джерел. Імпровізована дамба знаходиться в межах оборонної лінії, що огинає Токмак, який, в свою чергу, знаходиться за кількома іншими лініями оборони.

Реклама:

Bellingcat повідомляє, що з моменту будівництва дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста і затопила деякі найближчі до дамби поля. Це було видно на знімках високої роздільної здатності SkySat від Planet Labs від 6 червня, які свідчать, що дамба мала вигляд піщаного бар'єру, достатньо широкого, щоб стримувати невелику річку. 

 

Сліди від шин, що ведуть від дамби, вказують на те, що вона також може слугувати мостом, хоча сусідній міст, як вважають журналісти, функціонує нормально.

Праворуч видно, як вода накопичується і розливається на довколишні поля. Ліворуч від мосту, в центрі знімка видно бар'єр з жовтого піску. До дамби ведуть сліди від шин. 

ВІДЕО ДНЯ

На супутникових знімках видно сліди, що ведуть до дамби 3 травня, а 6 травня річка Токмачка розлилася. Причому рівень води на східному боці дамби неухильно зростав у червні.

Bellingcat підкреслює, що Росія витратила кілька місяців на підготовку до українського контрнаступу на півдні країни. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мінних полів, протитанкових ровів, бетонних загороджень і траншей, що охоплюють всю лінію фронту на великій глибині. 

Підвищення рівня води в річці Токмачка може бути частиною більш масштабного плану для уповільнення просування ЗСУ. Зокрема, щоб завадити східному оточенню Токмака у разі прориву українських військ поблизу міста.

Однак, враховуючи розмір дамби, затоплення є незначним і навіть не наближається до масштабів в Новій Каховці.

Теми: РосіяЗапорізька областьводаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

відеоРодинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ

Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

Усі новини...
Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні
Росіяни вдень обстріляли Херсон, двоє загиблих
Буданов озвучив версію, чому Пригожин не дійшов до Москви
Глава Міноборони Польщі не виключає провокацій з боку "вагнерівців"
Останні новини
04:33
За 500 днів війни РФ не досягла в Україні жодної поставленої перед собою цілі – ISW
03:42
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
02:49
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
01:59
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
01:25
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
00:58
Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"
00:25
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
23:50
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
23:41
Конституційний суд Австрії відхилив позов 12 дітей щодо захисту клімату
23:06
доповнено, відеоКомандири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Усі новини...
Реклама: