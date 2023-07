Росія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat

Перед українським наступом Росія побудувала імпровізовану дамбу і спричинила повінь на околицях окупованого Токмака Запорізької області.

Джерело: Bellingcat із посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що напередодні наступу українських військ Росія створила дамбу на околицях окупованого Токмака.

Червона лінія показує приблизну лінію фронту, а зелена – російські оборонні лінії, за даними з відкритих джерел. Імпровізована дамба знаходиться в межах оборонної лінії, що огинає Токмак, який, в свою чергу, знаходиться за кількома іншими лініями оборони.

Реклама:

Bellingcat повідомляє, що з моменту будівництва дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста і затопила деякі найближчі до дамби поля. Це було видно на знімках високої роздільної здатності SkySat від Planet Labs від 6 червня, які свідчать, що дамба мала вигляд піщаного бар'єру, достатньо широкого, щоб стримувати невелику річку.

Сліди від шин, що ведуть від дамби, вказують на те, що вона також може слугувати мостом, хоча сусідній міст, як вважають журналісти, функціонує нормально.

Праворуч видно, як вода накопичується і розливається на довколишні поля. Ліворуч від мосту, в центрі знімка видно бар'єр з жовтого піску. До дамби ведуть сліди від шин.

На супутникових знімках видно сліди, що ведуть до дамби 3 травня, а 6 травня річка Токмачка розлилася. Причому рівень води на східному боці дамби неухильно зростав у червні.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt