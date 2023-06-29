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Россия устроила наводнение в Токмаке перед наступлением Украины – Bellingcat

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 июня 2023, 14:38
Россия устроила наводнение в Токмаке перед наступлением Украины – Bellingcat
Токмак, Запорожская область, Спутниковый снимок Planet Labs

Перед украинским наступлением Россия построила импровизированную дамбу и вызвала наводнение в окрестностях оккупированного Токмака Запорожской области.

Источник: Bellingcat со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что накануне контрнаступления украинских войск Россия создала дамбу в окрестностях оккупированного Токмака.

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Красная линия показывает приблизительную линию фронта, а зеленая - российские оборонительные линии, по данным из открытых источников. Импровизированная дамба находится в пределах оборонительной линии, огибающей Токмак, который, в свою очередь, находится за несколькими другими линиями обороны.

Bellingcat сообщает, что с момента строительства дамбы в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила некоторые ближайшие к дамбе поля. Это было видно на снимках высокого разрешения SkySat от Planet Labs от 6 июня, которые свидетельствуют, что дамба имела вид песчаного барьера, достаточно широкого, чтобы сдерживать небольшую реку. 

 

Следы от шин, ведущих от дамбы, указывают на то, что она также может функционировать как мост, хотя соседний город, как считают журналисты, функционирует нормально.

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Справа видно, как вода накапливается и разливается на близлежащие поля. Слева от моста, в центре снимка виден барьер из желтого песка. К дамбе ведут следы от шин. 

На спутниковых снимках Planet Labs видны следы, ведущие к дамбе 3 мая, а 6 мая река Токмачка разлилась. Причем уровень воды на восточной стороне дамбы неуклонно рос в июне.

Bellingcat подчеркивает, что Россия потратила несколько месяцев на подготовку к украинскому контрнаступлению на юге страны. Многослойная оборона состоит из нескольких линий минных полей, противотанковых рвов, бетонных заграждений и траншей, охватывающих всю линию фронта на большой глубине. 

Повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более масштабного плана для замедления продвижения ВСУ. В частности, чтобы помешать восточному окружению Токмака в случае прорыва украинских войск вблизи города.

Однако, учитывая размер дамбы, затопление является незначительным и даже не приближается к масштабам в Новой Каховке.

Темы: РосcияЗапорожская областьводаконтрнаступление
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