Россия устроила наводнение в Токмаке перед наступлением Украины – Bellingcat

Перед украинским наступлением Россия построила импровизированную дамбу и вызвала наводнение в окрестностях оккупированного Токмака Запорожской области.

Источник: Bellingcat со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что накануне контрнаступления украинских войск Россия создала дамбу в окрестностях оккупированного Токмака.

Красная линия показывает приблизительную линию фронта, а зеленая - российские оборонительные линии, по данным из открытых источников. Импровизированная дамба находится в пределах оборонительной линии, огибающей Токмак, который, в свою очередь, находится за несколькими другими линиями обороны.

Bellingcat сообщает, что с момента строительства дамбы в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила некоторые ближайшие к дамбе поля. Это было видно на снимках высокого разрешения SkySat от Planet Labs от 6 июня, которые свидетельствуют, что дамба имела вид песчаного барьера, достаточно широкого, чтобы сдерживать небольшую реку.

Следы от шин, ведущих от дамбы, указывают на то, что она также может функционировать как мост, хотя соседний город, как считают журналисты, функционирует нормально.

Справа видно, как вода накапливается и разливается на близлежащие поля. Слева от моста, в центре снимка виден барьер из желтого песка. К дамбе ведут следы от шин.

На спутниковых снимках Planet Labs видны следы, ведущие к дамбе 3 мая, а 6 мая река Токмачка разлилась. Причем уровень воды на восточной стороне дамбы неуклонно рос в июне.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt