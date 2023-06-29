Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель пропонує планувати військову підтримку України з боку ЄС як довгостроковий проєкт, спрямований на стратегічне зміцнення її обороноздатності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу.

Жозеп Боррель зазначив, що єдина відповідь, яку західні союзники можуть дати на будь-які події у Росії – продовжувати підтримувати Україну.

Він зазначив, що проситиме лідерів ЄС продовжити підтримувати фінансування Європейського фонду миру, та нагадав, що його фінансування нещодавно збільшили на 3,5 млрд євро.

Реклама:

Борреля також запитали про можливі безпекові гарантії Україні до її вступу в НАТО.

"Зараз ми говоримо про безпекові зобов’язання. На мою думку, це означає, що військова підтримка України має бути довгостроковим проєктом. Щоби це було не про наступний пакет на 500 млн євро", – відповів Боррель.

Він додав, що це означає планування подальшої підтримки України і під час війни, і після її завершення.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми маємо зробити Україну спроможною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати "фондом підтримки оборони України". Навчання українських військових має продовжуватися. Модернізація української армії має продовжуватися", – зазначив високий представник ЄС.

Нагадаємо, Боррель також сказав, що Росія з ослабленою владою очільника Кремля означає більші ризики і країнам ЄС потрібно буде врахувати їх.

Як повідомлялося, Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні, що прагне стати членом ЄС і НАТО.