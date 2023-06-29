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Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 15:24

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель пропонує планувати військову підтримку України з боку ЄС як довгостроковий проєкт, спрямований на стратегічне зміцнення її обороноздатності. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу. 

Жозеп Боррель зазначив, що єдина відповідь, яку західні союзники можуть дати на будь-які події у Росії – продовжувати підтримувати Україну.

Він зазначив, що проситиме лідерів ЄС продовжити підтримувати фінансування Європейського фонду миру, та нагадав, що його фінансування нещодавно збільшили на 3,5 млрд євро. 

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Борреля також запитали про можливі безпекові гарантії Україні до її вступу в НАТО. 

"Зараз ми говоримо про безпекові зобов’язання. На мою думку, це означає, що військова підтримка України має бути довгостроковим проєктом. Щоби це було не про наступний пакет на 500 млн євро", – відповів Боррель. 

Він додав, що це означає планування подальшої підтримки України і під час війни, і після її завершення. 

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"Ми маємо зробити Україну спроможною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати "фондом підтримки оборони України". Навчання українських військових має продовжуватися. Модернізація української армії має продовжуватися", – зазначив високий представник ЄС. 

Нагадаємо, Боррель також сказав, що Росія з ослабленою владою очільника Кремля означає більші ризики і країнам ЄС потрібно буде врахувати їх.

Як повідомлялося, Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні, що прагне стати членом ЄС і НАТО.

Теми: ЄСЄвропа
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