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Главный дипломат ЕС: военная поддержка Украины должна стать долгосрочным проектом

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 15:24

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предлагает планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей лидеров стран Евросоюза.

Жозеп Боррель отметил, что единственный ответ, который западные союзники могут дать на любые события в России – продолжать поддерживать Украину.

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Он отметил, что будет просить лидеров ЕС продолжить поддерживать финансирование Европейского фонда мира, и напомнил, что его финансирование недавно увеличили на 3,5 млрд евро.

Борреля также спросили о возможных гарантиях безопасности Украины до ее вступления в НАТО.

"Сейчас мы говорим об обязательствах по безопасности. По моему мнению, это означает, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочным проектом. Чтобы это было не о следующем пакете на 500 млн евро", – ответил Боррель.

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Он добавил, что это означает планирование дальнейшей поддержки Украины и во время войны, и после ее завершения.

"Мы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать "фондом поддержки обороны Украины". Обучение украинских военных должно продолжаться. Модернизация украинской армии должна продолжаться", – отметил высокий представитель ЕС.

Напомним, Боррель также сказал, что Россия с ослабленной властью Кремля означает большие риски и странам ЕС нужно будет учесть их.

Как сообщалось, Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине, стремящейся стать членом ЕС и НАТО.

Темы: ЕСЕвропа
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