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Главный дипломат ЕС: военная поддержка Украины должна стать долгосрочным проектом

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 15:24

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предлагает планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей лидеров стран Евросоюза.

Жозеп Боррель отметил, что единственный ответ, который западные союзники могут дать на любые события в России – продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что будет просить лидеров ЕС продолжить поддерживать финансирование Европейского фонда мира, и напомнил, что его финансирование недавно увеличили на 3,5 млрд евро.

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Борреля также спросили о возможных гарантиях безопасности Украины до ее вступления в НАТО.

"Сейчас мы говорим об обязательствах по безопасности. По моему мнению, это означает, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочным проектом. Чтобы это было не о следующем пакете на 500 млн евро", – ответил Боррель.

Он добавил, что это означает планирование дальнейшей поддержки Украины и во время войны, и после ее завершения.

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"Мы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать "фондом поддержки обороны Украины". Обучение украинских военных должно продолжаться. Модернизация украинской армии должна продолжаться", – отметил высокий представитель ЕС.

Напомним, Боррель также сказал, что Россия с ослабленной властью Кремля означает большие риски и странам ЕС нужно будет учесть их.

Как сообщалось, Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине, стремящейся стать членом ЕС и НАТО.

Темы: ЕСЕвропа
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