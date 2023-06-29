У Словаччині розпочався суд над колишнім президентом країни

У четвер, 29 червня у словацькому місті Попрад розпочався судовий процес над колишнім президентом країни Андреєм Кіскою, якого звинувачують у податковому шахрайстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

У четвер і п'ятницю суд має заслухати обвинувачених, а також зачитати десятки свідчень свідків і документальних доказів.

На літо також заплановане ще одне основне слухання, його дата залежить від присутності обох сторін.

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Кіска разом з виконавчим директором компанії KTAG звинувачуються у податковому шахрайстві.

Згідно із матеріалами справи, Кіска фінансував свою передвиборчу кампанію за рахунок KTAG, а потім незаконно отримав повернення ПДВ на понесені витрати на суму у 155 тисяч євро.

Обвинувальний акт був поданий прокурором Пряшівської обласної прокуратури у квітні 2022 року.

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Сам колишній словацький президент не вважає себе винним.

Кіска заявив, що радий тому, що зможе розповісти в суді про те, як все відбувалося, і вірить, що справедливість візьме гору.

Андрей Кіска обіймав пост президента Словаччини з 2014 по 2019 рік. У 2020 році він вирішив піти з політики через проблеми зі здоров'ям.