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В Словакии начался суд над бывшим президентом страны

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 16:06

В четверг, 29 июня в словацком городе Попрад начался судебный процесс над бывшим президентом страны Андреем Киской, которого обвиняют в налоговом мошенничестве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

В четверг и пятницу суд должен заслушать обвиняемых, а также зачитать десятки свидетельских показаний и документальных доказательств.

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На лето также запланировано еще одно основное слушание, его дата зависит от присутствия обеих сторон.

Киска вместе с исполнительным директором компании KTAG обвиняются в налоговом мошенничестве.

Согласно материалам дела, Киска финансировал свою предвыборную кампанию за счет KTAG, а затем незаконно получил возврат НДС на понесенные расходы на сумму в 155 тысяч евро.

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Обвинительный акт был подан прокурором Прешовской областной прокуратуры в апреле 2022 года.

Сам бывший словацкий президент не считает себя виновным.

Киска заявил, что рад тому, что сможет рассказать в суде о том, как все происходило, и верит, что справедливость восторжествует.

Киска занимал пост президента Словакии с 2104 по 2019 год. В 2020 году он решил уйти из политики из-за проблем со здоровьем.

Темы: Словакиясуд
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