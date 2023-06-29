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Глава Міноборони Польщі не виключає провокацій з боку "вагнерівців"

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 17:24

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр заявив в ефірі TVP Info.

"Пам'ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями з боку групи Вагнера", – сказав Блащак.

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Він назвав "вагнерівців" деморалізованими людьми, які мають бойовий досвід, і через це є дуже небезпечними.

Блащак додав, що на засіданні Комітету з питань оборони та Комітету з питань національної безпеки Польщі були видані розпорядження службам, підпорядкованим міністру внутрішніх справ та адміністрації, а також міністру національної оборони.

Напередодні Польща вирішила укріпити кордон з Білоруссю через прибуття до сусідньої країни найманців із російської групи Вагнера.

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Теми: МіноборониВагнер
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