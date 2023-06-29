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Глава Минобороны Польши не исключает провокаций со стороны "вагнеровцев"

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 17:24

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил, что наемники группы Вагнера, которые перебрались на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский министр заявил в эфире TVP Info.

"Помните, что мы можем иметь дело с провокациями со стороны группы Вагнера", – сказал Блащак.

Он назвал "вагнеровцев" деморализованными людьми, которые имеют боевой опыт, и поэтому являются очень опасными.

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Блащак добавил, что на заседании Комитета по вопросам обороны и Комитета по вопросам национальной безопасности Польши были выданы распоряжения службам, подчиненным министру внутренних дел и администрации, а также министру национальной обороны.

Накануне Польша приняла решение укрепить границу с Беларусью из-за прибытия в соседнюю страну наемников из российской группы Вагнера.

Перед этим министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

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Темы: МинобороныВагнер
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