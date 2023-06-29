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Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії: пов'язана з режимом Лукашенка

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 17:53

Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти білоруської будівельної компанії "Дана Астра" сербських бізнесменів братів Карічів – вона безуспішно намагалась довести, що не підтримує зв'язок із білоруською владою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське видання "Зеркало" з посиланням на рішення Суду ЄС.

"Дана Астра" – підрозділ білоруської компанії Dana Holdings, власників якої вважають близькими до самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У Мінську компанія, серед іншого, займається будівництвом житлового комплексу "Мінськ Мир".

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Після подій 2020 року Dana Holdings і її дочірні компанії потрапили під санкції ЄС і США, які передбачають заморожування рахунків, заборону на співпрацю з компанією і надання їй кредитів, через зв’язок із Лукашенком (зокрема його невістка Лілія Лукашенко обіймає в компанії високу посаду).

Але "Дана Астра" вирішила, що потрапила до списку санкцій необґрунтовано, і подала позов до Суду ЄС із вимогою скасувати рішення.

Вона стверджувала, що її "економічний успіх не пов'язаний із цим режимом, а є результатом своєчасних вкладень капіталу у швидко зростаючий ринок нерухомості Білорусі внаслідок інноваційної та прибуткової бізнес-моделі, заснованої на ринковій економіці".

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Суд Євросоюзу ці твердження відкинув.

"З огляду на ділове середовище та економічну реальність у Білорусі, операції такого масштабу, як ті, що здійснював заявник, … неможливі без схвалення режиму Лукашенка", – йдеться в рішенні суду, де "Дана Астра" також зобов’язали оплатити судові витрати, понесені Радою ЄС під час процесу.

Раніше цього місяця Суд ЄС також відхилив позов наближеного до самопроголошеного президента Білорусі бізнесмена Александра Шакутіна, який домагався скасування запроваджених проти нього санкцій.

Теми: ЄСБілорусьЛукашенко
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