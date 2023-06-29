Суд ЕС отказался снимать санкции с белорусской компании: связана с режимом Лукашенко

Суд Европейского Союза отказался отменять санкции против белорусской строительной компании "Дана Астра" сербских бизнесменов братьев Каричей – она безуспешно пыталась доказать, что не поддерживает связь с белорусскими властями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на решение Суда ЕС.

"Дана Астра" – подразделение белорусской компании Dana Holdings, владельцев которой считают близкими к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. В Минске компания, среди прочего, занимается строительством жилого комплекса "Минск Мир".

После событий 2020 года Dana Holdings и ее дочерние компании попали под санкции ЕС и США, которые предусматривают замораживание счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов, из-за связи с Лукашенко (в частности его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокую должность).

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Но "Дана Астра" решила, что попала в санкционный список необоснованно, и подала иск в Суд ЕС с требованием отменить решение.

Она утверждала, что ее "экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстро растущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на рыночной экономике".

Суд Евросоюза эти утверждения отверг.

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"Учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси, операции такого масштаба, как те, что осуществлял заявитель, ... невозможны без одобрения режима Лукашенко", – говорится в решении суда, где "Дана Астра" также обязали оплатить судебные издержки, понесенные Советом ЕС в ходе процесса.

Ранее в этом месяце Суд ЕС также отклонил иск приближенного к самопровозглашенному президенту Беларуси бизнесмена Александра Шакутина, который добивался отмены введенных против него санкций.