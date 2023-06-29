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Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 червня 2023, 18:30
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Mike Pence, Getty Images

Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників", – сказав він.

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Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

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"Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам", – додав Пенс.

Зеленський наголосив, що підтримка США для боротьби України за свободу "життєво важлива". 

Він повідомив, що говорив із Пенсом про оборону, взаємодію і співпрацю у сфері безпеки, а також про перспективи членства України в НАТО.

На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".

Теми: СШАЗеленськийвиборипрезидент
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