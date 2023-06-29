Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників", – сказав він.
WATCH: Mike Pence makes surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American support for Ukraine "is bigger than politics."— Meet the Press (@MeetThePress) June 29, 2023
Mike Pence: If Russia wins, “the second half of the 21st century could look an awful lot more like the first half of the 20th century.” pic.twitter.com/pX4OiD2HJL
Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.
"Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам", – додав Пенс.
Зеленський наголосив, що підтримка США для боротьби України за свободу "життєво важлива".
Він повідомив, що говорив із Пенсом про оборону, взаємодію і співпрацю у сфері безпеки, а також про перспективи членства України в НАТО.
Підтримка Сполучених Штатів для нашої боротьби за свободу життєво важлива. Усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил, Конгресу – обох партій, обох палат. І звичайно, підтримка Президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2023
Сьогодні в… pic.twitter.com/KrzrYNNc06
На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.
Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".