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Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 18:30
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Mike Pence, Getty Images

Бывший вице-президент США и кандидат на номинацию от Республиканской партии Майк Пенс в четверг, 29 июня, приехал с неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что во время поездки в Украину Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Приезд сюда как частного лица, возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения, только укрепляет мою решимость сделать свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке наших украинских друзей и союзников", – сказал он.

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Пенс также посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, которые пострадали от российской оккупации в начале вторжения.

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"Я здесь, потому что важно, чтобы американский народ понял прогресс, которого мы достигли, и то, как поддержка украинских военных соответствует нашим национальным интересам", – добавил Пенс.

Зеленский подчеркнул, что поддержка США для борьбы Украины за свободу "жизненно важна".

Он сообщил, что говорил с Пенсом об обороне, взаимодействии и сотрудничестве в сфере безопасности, а также о перспективах членства Украины в НАТО.

В начале июня Пенс объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Он также заявлял, что поддерживает помощь Украине от США, а также критиковал экс-президента Дональда Трампа, который называл Путина "гением".

Темы: СШАЗеленскийвиборыпрезидент
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