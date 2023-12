Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским

Бывший вице-президент США и кандидат на номинацию от Республиканской партии Майк Пенс в четверг, 29 июня, приехал с неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что во время поездки в Украину Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Приезд сюда как частного лица, возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения, только укрепляет мою решимость сделать свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке наших украинских друзей и союзников", – сказал он.

WATCH: Mike Pence makes surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American support for Ukraine "is bigger than politics."



Mike Pence: If Russia wins, “the second half of the 21st century could look an awful lot more like the first half of the 20th century.” pic.twitter.com/pX4OiD2HJL