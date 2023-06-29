Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским

Бывший вице-президент США и кандидат на номинацию от Республиканской партии Майк Пенс в четверг, 29 июня, приехал с неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что во время поездки в Украину Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Приезд сюда как частного лица, возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения, только укрепляет мою решимость сделать свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке наших украинских друзей и союзников", – сказал он.

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WATCH: Mike Pence makes surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American support for Ukraine "is bigger than politics."



Mike Pence: If Russia wins, “the second half of the 21st century could look an awful lot more like the first half of the 20th century.” pic.twitter.com/pX4OiD2HJL — Meet the Press (@MeetThePress) June 29, 2023

Пенс также посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, которые пострадали от российской оккупации в начале вторжения.

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"Я здесь, потому что важно, чтобы американский народ понял прогресс, которого мы достигли, и то, как поддержка украинских военных соответствует нашим национальным интересам", – добавил Пенс.

Зеленский подчеркнул, что поддержка США для борьбы Украины за свободу "жизненно важна".

Он сообщил, что говорил с Пенсом об обороне, взаимодействии и сотрудничестве в сфере безопасности, а также о перспективах членства Украины в НАТО.

Підтримка Сполучених Штатів для нашої боротьби за свободу життєво важлива. Усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил, Конгресу – обох партій, обох палат. І звичайно, підтримка Президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!



Сьогодні в… pic.twitter.com/KrzrYNNc06 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2023

В начале июня Пенс объявил, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Он также заявлял, что поддерживает помощь Украине от США, а также критиковал экс-президента Дональда Трампа, который называл Путина "гением".