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Крадуть і на кладовищах: у Києві ритуальна служба платила премії 1000% "мертвим душам"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 червня 2023, 18:34
Крадуть і на кладовищах: у Києві ритуальна служба платила премії 1000% мертвим душам
фото прокуратури

Столичні прокуратура та поліція проводять обшуки у комунальній ритуальній службі через мільйонні розкрадання бюджету.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Слідчі дії проходять в приміщеннях ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" КМДА, а також в інших пов’язаних осіб та суб’єктів господарювання за фактом розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

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За даними слідства, службові особи Спеціалізованого комбінату, діючи у змові з працівниками підконтрольних їм фірм, розробили схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виплати заробітної плати неіснуючим працівникам, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Посадовці фіктивно "працевлаштовували" на комунальне підприємство своїх родичів і знайомих, які ніколи не відвідували місце роботи та не виконували жодних службових обов’язків. При цьому неіснуючим працівникам нараховувалися премії у розмірі 1000% від окладу.

Банківські картки фіктивних працівників перебували у розпорядженні службовців Спецкомбінату, які щомісячно знімали з них готівку. Отримані кошти у подальшому розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

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Сума завданих збитків, за попередніми даними, може становити до 19 мільйонів гривень.

У межах провадження 29 червня проводяться одночасні обшуки за 20 адресами. Зокрема, на території Спеціалізованого комбінату, у приміщеннях ритуальних служб на території п’яти столичних кладовищ, за адресами проживання керівників комунального підприємства та осіб, причетних до схеми.

У ході слідчих дій уже виявлено та вилучено кадрову та бухгалтерську документацію, банківські картки, блокноти з чорновими записами щодо здійснення виплат працівникам, мобільні телефони, флеш-носії, слоти під сім-карти, та інші докази, які підтверджують вищезазначені факти.

Слідчі дії тривають. Після проведення відповідних судових експертиз буде вирішено питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.

Довідково: Ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" перебуває у підпорядкуванні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

29 червня 2023 року директору вказаного Департаменту в межах провадження щодо розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Теми: Київкорупціяпрокуратура
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