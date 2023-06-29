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Воруют и на кладбищах: в Киеве ритуальная служба платила премии 1000% "мертвым душам"

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 18:34
Воруют и на кладбищах: в Киеве ритуальная служба платила премии 1000% мертвым душам
фото прокуратуры

Столичные прокуратура и полиция проводят обыски в коммунальной ритуальной службе из-за миллионных хищений бюджета.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Следственные действия проходят в помещениях ритуальной службы специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" КГГА, а также у других связанных лиц и субъектов хозяйствования по факту хищения бюджетных средств по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

По данным следствия, должностные лица Специализированного комбината, действуя в сговоре с работниками подконтрольных им фирм, разработали схему завладения бюджетными средствами под видом выплаты заработной платы несуществующим работникам, чем наносят ущерб интересам государства в крупных размерах.

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Чиновники фиктивно "трудоустраивали" на коммунальное предприятие своих родственников и знакомых, которые никогда не посещали место работы и не выполняли никаких служебных обязанностей. При этом несуществующим работникам начислялись премии в размере 1000% от оклада.

Банковские карточки фиктивных работников находились в распоряжении служащих Спецкомбината, которые ежемесячно снимали с них наличные. Полученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Сумма нанесенного ущерба, по предварительным данным, может составлять до 19 миллионов гривен.

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В рамках производства 29 июня проводятся одновременные обыски по 20 адресам. В частности, на территории Специализированного комбината, в помещениях ритуальных служб на территории пяти столичных кладбищ, по адресам проживания руководителей коммунального предприятия и лиц, причастных к схеме.

В ходе следственных действий уже обнаружено и изъято кадровую и бухгалтерскую документацию, банковские карты, блокноты с черновыми записями по осуществлению выплат работникам, мобильные телефоны, флеш-носители, слоты под сим-карты, и другие доказательства, подтверждающие вышеупомянутые факты.

Следственные действия продолжаются. После проведения соответствующих судебных экспертиз будет решен вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности.

Справка: Ритуальная служба специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" находится в подчинении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

29 июня 2023 года директору указанного Департамента в рамках производства по растрате более 1 млн грн бюджетных средств по ходатайству прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Темы: Киевкоррупцияпрокуратура
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