Зведення Генштабу: Більше 20 зіткнень на трьох найгарячіших напрямках

Російська армія зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За інформацією ГШ, у четвер противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Клислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

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На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. У той же час, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли близько 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Як повідомляють у штабі, авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.