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Сводка Генштаба: Более 20 столкновений на трех самых горячих направлениях

Евгений КизиловЧетверг, 29 июня 2023, 19:05
Сводка Генштаба: Более 20 столкновений на трех самых горячих направлениях
Getty Images

Российская армия сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях. В течение суток произошло около 22 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По информации ГШ, в четверг противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев. Кроме того, в течение суток враг нанес 23 авиационных удара, совершил около 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На северском и слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Клисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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На лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Роздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов.

На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиационные удары неподалеку Белой Горы и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов.

На марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. В то же время, враг нанес авиационные удары у Красногоровки и Невельского, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы около 10 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Как сообщают в штабе, авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Темы: войнаВооруженные силы
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