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Глава Міноборони Британії виступає за спрощений вступ України до НАТО

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 19:18

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість "пропустити" План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції із главою Міноборони Канади в Лондоні, повідомляє Sky News.

"Я думаю, що ми повинні абсолютно точно розглянути можливість пропуску Плану дій щодо членства", – сказав Воллес.

Водночас британський міністр визнав, що всі питання, пов'язані зі вступом України в НАТО, не будуть вирішені швидко.

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Він також вважає малоймовірним, що всі питання щодо гарантій безпеки для України будуть вирішені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Під час виступу у Верховній Раді в середу президент Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на Кремль, ухвалюючи рішення щодо майбутнього членства України.

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Більше про те, чого Україна очікує від саміту НАТО, читайте у статті: "Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони".

Теми: Велика БританіяУкраїнаНАТО
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