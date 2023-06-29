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Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 19:18

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина должна иметь возможность "пропустить" План действий по членству в НАТО на своем пути к вступлению в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Канады в Лондоне, сообщает Sky News.

"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность пропуска Плана действий по членству", – сказал Уоллес.

В то же время британский министр признал, что все вопросы, связанные со вступлением Украины в НАТО, не будут решены быстро.

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Он также считает маловероятным, что все вопросы относительно гарантий безопасности для Украины будут решены до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Во время выступления в Верховной Раде в среду президент Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.

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Больше о том, чего Украина ожидает от саммита НАТО, читайте в статье: "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".

Темы: ВеликобританияУкраинаНАТО
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