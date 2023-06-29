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Німеччина розгортає систему Patriot до саміту НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 19:19

Німеччина розгортає систему протиповітряної оборони дальнього радіусу дії Patriot у Вільнюсі в рамках підготовки до липневого саміту НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Збройних силах Литви.

Зазначається, що це перший випадок, коли система Patriot виконує бойові завдання в цій балтійській країні.

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"Місце розгортання укомплектоване екіпажем Збройних сил Німеччини, який забезпечить безперебійне функціонування системи", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що напередодні саміту будуть розгорнуті й інші бойові сили і засоби відповідно до заздалегідь розроблених планів, процедур, концепцій зв'язку і логістики, для чого залучать понад 3 тисяч військовослужбовців Литви.

Під час саміту Збройні сили Литви разом із союзниками додатково забезпечуватимуть протиповітряну оборону, охорону критично важливих об'єктів і важливих маршрутів, захист фізичних осіб, перевірку помешкань і транспортних засобів, а також пошук вибухових речовин на об'єктах.

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Раніше анонсувалося, що Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО.

Також повідомлялося, що на час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Іспанія відправить туди зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде у сусідній Латвії.

Теми: НАТОPatriotНімеччинаЛитва
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