Германия разворачивает систему Patriot к саммиту НАТО в Вильнюсе

Германия разворачивает систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Patriot в Вильнюсе в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Отмечается, что это первый случай, когда система Patriot выполняет боевые задачи в этой балтийской стране.

"Место развертывания укомплектовано экипажем Вооруженных сил Германии, который обеспечит бесперебойное функционирование системы", – говорится в сообщении.

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Указывается, что накануне саммита будут развернуты и другие боевые силы и средства в соответствии с заранее разработанными планами, процедурами, концепциями связи и логистики, для чего привлекут более 3 тысяч военнослужащих Литвы.

Во время саммита Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками дополнительно будут обеспечивать противовоздушную оборону, охрану критически важных объектов и важных маршрутов, защиту физических лиц, проверку помещений и транспортных средств, а также поиск взрывчатых веществ на объектах.

Ранее анонсировалось, что Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО.

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Также сообщалось, что на время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Испания отправит туда зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиелварде в соседней Латвии.