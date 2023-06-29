Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия разворачивает систему Patriot к саммиту НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 19:19

Германия разворачивает систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Patriot в Вильнюсе в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Отмечается, что это первый случай, когда система Patriot выполняет боевые задачи в этой балтийской стране.

"Место развертывания укомплектовано экипажем Вооруженных сил Германии, который обеспечит бесперебойное функционирование системы", – говорится в сообщении.

Реклама:

Указывается, что накануне саммита будут развернуты и другие боевые силы и средства в соответствии с заранее разработанными планами, процедурами, концепциями связи и логистики, для чего привлекут более 3 тысяч военнослужащих Литвы.

Во время саммита Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками дополнительно будут обеспечивать противовоздушную оборону, охрану критически важных объектов и важных маршрутов, защиту физических лиц, проверку помещений и транспортных средств, а также поиск взрывчатых веществ на объектах.

Ранее анонсировалось, что Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщалось, что на время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Испания отправит туда зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиелварде в соседней Латвии.

Темы: НАТОPatriotГерманияЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине

Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

фотоГлава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья

С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям

Все новости...
НАТО
Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
После бунта "Вагнера" появилась новая опасность на восточном фланге НАТО – заявление спикеров стран Балтии
Последние новости
21:00
ОбновленоМать услышала, как бьется сердце: 4-летний мальчик стал посмертным донором для троих детей
20:49
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
20:32
Подрыв плотины Карловского водохранилища: водоснабжение восстановят до середины июля
20:29
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
20:28
АМКУ разрешил приобрести гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева: названо имя покупателя
20:27
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
20:17
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
20:14
Выпускники 11 классов уже могут поступать в учреждения профессионального предвысшего образования
19:33
Украинского бизнесмена Черняка в РФ внесли в список террористов и экстремистов
19:32
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Все новости...
Реклама: