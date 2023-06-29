Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США близькі до надання Україні далекобійних систем ATACMS – WSJ

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 19:54
США близькі до надання Україні далекобійних систем ATACMS – WSJ
ATACAMS, Getty Images

Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Про це американські та європейські посадовці повідомили The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами посадовців Європи та США, надання ATACMS Україні ще має бути схвалене "на найвищому рівні".

Але вони побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий дім змінив позицію і прийшов до розуміння "нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні".

Реклама:

Як розповів The Wall Street Journal український високопосадовець з оборонного сектора, останніми тижнями "Київ отримав позитивні ознаки того, що США змінили свою позицію щодо системи ATACMS".

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

Теми: СШАУкраїназброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих

У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік

фотоОчільник МВС представив нового командувача Національної гвардії

На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння

З 11 липня в Україні запроваджуються чергові обмеження щодо тютюнових виробів

Усі новини...
Росія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat
Суровікіна допитали і відпустили – ЗМІ
Зеленський: Насичений день і є новини про просування захисників України
У Пентагоні не готові говорити про надання ATACMS Україні
Останні новини
21:54
В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих
21:50
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
21:45
Економічні новини 10 липня: сповільнення інфляції, будівництво в Україні підприємств з виробництва зброї
21:38
інфографікаУ світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
21:35
В ЄС стартувало опитування щодо редизайну євро
21:30
Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі
21:00
ОновленоВіддав серце, нирки і печінку: 4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей
20:49
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
20:32
Підрив греблі Карлівського водосховища: водопостачання відновлять до середини липня
20:29
У Німеччині арештували українку, підозрювану в членстві в ІДІЛ
Усі новини...
Реклама: