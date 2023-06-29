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США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS – WSJ

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 19:54
США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS – WSJ
ATACAMS, Getty Images

Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Об этом американские и европейские чиновники сообщили The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников Европы и США, предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне".

Но они увидели признаки того, что ранее неохотно настроенный к этому Белый дом изменил позицию и пришел к пониманию "настоятельной необходимости поддержать Украину в борьбе в ближайшие недели".

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Как рассказал The Wall Street Journal украинский чиновник из оборонного сектора, в последние недели "Киев получил положительные признаки того, что США изменили свою позицию по системе ATACMS".

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

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Между тем, комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.

Темы: СШАУкраинаоружиепомощь Украине
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