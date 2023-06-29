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Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 19:56
Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Члени Північноатлантичного Альянсу вже погодили продовження мандату генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, офіційне рішення оголошується наступного тижня до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це стало відомо виданню Politico та агенції AFP від європейських та американських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Низка дипломатів НАТО підтвердила, що 31 країна-член Альянсу досягла консенсусу щодо продовження повноважень Столтенберга ще на один рік. Американське джерело сказало Politico, що продовження повноважень генсека є "завершеною справою".

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Дипломат із Західної Європи додав, що рішення "буде офіційно оформлене наступного тижня", про існування консенсусу сказали дипломат зі Східної Європи і високопосадовець НАТО.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так і не зміг отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника. 

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Також зазначалося, що Джо Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона. 

Читайте більше у статті: НАТО в активному пошуку: хто очолить провідну безпекову організацію світу.

Теми: НАТО
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