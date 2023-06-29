Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ

Члены Североатлантического Альянса уже согласовали продление мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, официальное решение ожидается на следующей неделе до саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом стало известно изданию Politico и агентству AFP от европейских и американских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Ряд дипломатов НАТО подтвердили, что 31 страна-член Альянса достигла консенсуса о продлении полномочий Столтенберга еще на один год. Американский источник сказал Politico, что продление полномочий генсека является "завершенным делом".

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Дипломат из Западной Европы добавил, что решение "будет официально оформлено на следующей неделе", о существовании консенсуса сказали дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный чиновник НАТО.

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, как то премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

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Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

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