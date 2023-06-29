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Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 19:56
Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Члены Североатлантического Альянса уже согласовали продление мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, официальное решение ожидается на следующей неделе до саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом стало известно изданию Politico и агентству AFP от европейских и американских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Ряд дипломатов НАТО подтвердили, что 31 страна-член Альянса достигла консенсуса о продлении полномочий Столтенберга еще на один год. Американский источник сказал Politico, что продление полномочий генсека является "завершенным делом".

Дипломат из Западной Европы добавил, что решение "будет официально оформлено на следующей неделе", о существовании консенсуса сказали дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный чиновник НАТО.

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Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, как то премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

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Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: НАТО
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