Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 19:56
Члены НАТО на следующей неделе продлят на год мандат Столтенберга - СМИ
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Члены Североатлантического Альянса уже согласовали продление мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, официальное решение ожидается на следующей неделе до саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом стало известно изданию Politico и агентству AFP от европейских и американских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Ряд дипломатов НАТО подтвердили, что 31 страна-член Альянса достигла консенсуса о продлении полномочий Столтенберга еще на один год. Американский источник сказал Politico, что продление полномочий генсека является "завершенным делом".

Реклама:

Дипломат из Западной Европы добавил, что решение "будет официально оформлено на следующей неделе", о существовании консенсуса сказали дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный чиновник НАТО.

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, как то премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

ВИДЕО ДНЯ

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: