Дуда заявив про спільні заходи з Україною у роковини Волинської трагедії

Цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

Про це в інтерв'ю Interia заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща зараз може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому.

"Це свідчить про якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння цього питання, ніж її попередники кілька років тому", – сказав польський президент.

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Він також розповів про свої переговори під час візиту до Києва із спікером Верховної Ради, і з президентом Володимиром Зеленським, і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, "щоб просунути справу далі".

"У нас тут є різні заходи, які перебувають на підготовчій стадії: ми домовилися з українською стороною, що поки що не розголошуємо деталей у ЗМІ. Тому, будь ласка, вибачте, що я не розкриваю деталей, але так, 80-ті роковини Волинської різанини принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів", – зазначив Дуда.

Нагадаємо, у травні речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитися перед поляками за Волинь. У відповідь український посол Василь Зварич наголосив: "Будь-яка спроба нав'язати українському президенту або Україні те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, є неприйнятною і прикрою".

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Після цього держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, реагуючи на це, заявила, що питання Волинської трагедії не повинні бути частиною "твіттерної дипломатії".

А згодом Ясіну відсторонили від роботи речника польського МЗС.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

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