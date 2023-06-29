Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дуда заявил о совместных мероприятиях с Украиной в годовщину Волынской трагедии

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 20:49

В этом году в июле Украина и Польша проведут ряд мероприятий в 80-ю годовщину Волынской трагедии.

Об этом в интервью Interia заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Польша сейчас может проводить поисково-эксгумационные работы польских жертв в Украине, что было невозможно делать еще несколько лет назад.

Реклама:

"Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет больше понимания этого вопроса, чем ее предшественники несколько лет назад", – сказал польский президент.

Он также рассказал о своих переговорах во время визита в Киев со спикером Верховной Рады, и с президентом Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, "чтобы продвинуть дело дальше".

"У нас здесь есть разные мероприятия, которые находятся на подготовительной стадии: мы договорились с украинской стороной, что пока не разглашаем деталей в СМИ. Поэтому, пожалуйста, извините, что я не раскрываю деталей, но да, 80-я годовщина Волынской резни принесет нам ряд совместных польско-украинских мероприятий", – отметил Дуда.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в мае пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь. В ответ украинский посол Василий Зварыч подчеркнул: "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной".

После этого госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, реагируя на это, заявила, что вопрос Волынской трагедии не должны быть частью "твиттерной дипломатии".

А впоследствии Ясину отстранили от работы пресс-секретаря польского МИДа.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Читайте также в статье: Испытание Волынью: выдержит ли украинско-польское потепление проверку историей

Темы: ПольшаУкраинаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: