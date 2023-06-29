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Українські стрибунки Геращенко та Магучіх вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

Євген КізіловЧетвер, 29 червня 2023, 21:29
Українські стрибунки Геращенко та Магучіх вибороли медалі на етапі Діамантової ліги
Ірина Геращенко, фото Getty Images

Українські спортсменки Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх завоювали відповідно срібну і бронзову медалі зі стрибків у висоту на шостому етапі Діамантової ліги з легкої атлетики у швейцарській Лозанні.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: У стрибках у висоту Україна мала найбільше представництво на етапі — одразу з трьох спортсменок: Ірини Геращенко, Юлії Левченко та новоспеченої чемпіонки командного Євро-2023 Ярослави Магучіх.

Серед суперниць українок була друга стрибунка світового рейтингу, австралійка Нікола Оліслагерс, переможниця етапу в Парижі. Стрибала, серед інших, і бронзова призерка Євро-2020 Ангеліна Топич.

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У підсумку змагань "золото" отримала Оліслагерс, підкоривши висоту 2,02 метра, що є новим рекордом сезону в світі.

Геращенко виборола "срібло" перестрибнувши планку на висоті 2 метри рівно. Їй це вдалося лише вдруге в кар'єрі.

Магучіх подолала висоту 1,97 м і стала бронзовою призеркою.

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Теми: спортУкраїна
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