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Украинские прыгуньи Геращенко и Магучих завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги

Евгений КизиловЧетверг, 29 июня 2023, 21:29
Украинские прыгуньи Геращенко и Магучих завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги
Ирина Геращенко, фото Getty Images

Украинские спортсменки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали по прыжкам в высоту на шестом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в швейцарской Лозанне.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: В прыжках в высоту Украина имела наибольшее представительство на этапе - сразу из трех спортсменок: Ирины Геращенко, Юлии Левченко и новоиспеченной чемпионки командного Евро-2023 Ярославы Магучих.

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Среди соперниц украинок была вторая прыгунья мирового рейтинга, австралийка Никола Олислагерс, победительница этапа в Париже. Прыгала, среди прочих, и бронзовый призер Евро-2020 Ангелина Топич.

В итоге соревнований "золото" получила Олислагерс, покорив высоту 2,02 метра, что является новым рекордом сезона в мире.

Геращенко завоевала "серебро" перепрыгнув планку на высоте 2 метра ровно. Ей это удалось лишь во второй раз в карьере.

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Магучих преодолела высоту 1,97 м и стала бронзовым призером.

Темы: спортУкраина
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