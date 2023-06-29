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Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 21:37
Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет дефицит мужества - советник
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский лично приедет в Вильнюс на саммит Североатлантического Альянса только при условии, если Украина получит удовлетворительный результат.

Об этом в интервью Reuters сказал заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался на его речь в парламенте, где украинский лидер говорил о важности мужества в современном мире.

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"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", – сказал он.

Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".

По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".

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Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь ожидает Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

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Темы: ЗеленскийНАТО
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