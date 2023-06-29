Німеччина передала Україні радар ППО, мостоукладальні машини й техніку

Німеччина в середу відзвітувала про чергову партію військової допомоги, переданої Україні, серед якої згадується радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Це випливає з інформації на сайті уряду ФРН, пише "Європейська правда".

Окрім TRML-4D, Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні машини Biber, мобільну систему розмінування, дві машини прикордонної охорони та 16 ваговозів Zetros.

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Першу РЛС повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Система забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Німеччина передала Україні партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, високоточні керовані боєприпаси.