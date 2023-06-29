Германия передала Украине радар ПВО, мостоукладочные машины и технику

Германия в среду отчиталась об очередной партии военной помощи, переданной Украине, среди которой упоминается радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D.

Это следует из информации на сайте правительства ФРГ, пишет "Европейская правда".

Кроме TRML-4D, Украина получила от Германии три мостоукладочные машины Biber, мобильную систему разминирования, две машины пограничной охраны и 16 тяжеловозов Zetros.

Первую РЛС воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае.

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TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.

Система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

На прошлой неделе Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, высокоточные управляемые боеприпасы.