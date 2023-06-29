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Повітряні сили помітили запуск росіянами "Шахедів"

Олена РощінаЧетвер, 29 червня 2023, 23:38

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу атаки на України з боку Росії баражуючими боєприпасами "Shahed", які також називають дронами-камікадзе.

Джерело: Повітряні сили ЗС України

Дослівно ПС ЗСУ:" Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години (ночі – ред.). При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття".

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Деталі: Це повідомлення Повітряні сили оприлюднили о 22:56.

Опівночі вони попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області. 

"Рух БпЛА типу "Шахед" з Півдня у напрямку Дніпра – Павлограда. Прямуйте в укриття! Напрямок руху може змінюватись", – уточнили ПС ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим близько 20:00 повідомлялося про пуски ракет Х-22, але ця інформація не підтвердилася, в акваторії Азовського моря маневрував літак Ту-22м3.

УП, доповнено
Теми: ШахедвійнаДніпропетровська область
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