Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили помітили запуск росіянами "Шахедів"

Олена РощінаЧетвер, 29 червня 2023, 23:38

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу атаки на України з боку Росії баражуючими боєприпасами "Shahed", які також називають дронами-камікадзе.

Джерело: Повітряні сили ЗС України

Дослівно ПС ЗСУ:" Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години (ночі – ред.). При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття".

Деталі: Це повідомлення Повітряні сили оприлюднили о 22:56.

Реклама:

Опівночі вони попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області. 

"Рух БпЛА типу "Шахед" з Півдня у напрямку Дніпра – Павлограда. Прямуйте в укриття! Напрямок руху може змінюватись", – уточнили ПС ЗСУ.

Перед тим близько 20:00 повідомлялося про пуски ракет Х-22, але ця інформація не підтвердилася, в акваторії Азовського моря маневрував літак Ту-22м3.

ВІДЕО ДНЯ
УП, доповнено
Теми: ШахедвійнаДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих

У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік

фотоОчільник МВС представив нового командувача Національної гвардії

На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння

З 11 липня в Україні запроваджуються чергові обмеження щодо тютюнових виробів

Усі новини...
Шахед
Ворог атакував південні регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили
Щонайменше 2 ворожих "Калібри" знищено над Одещиною – Гуменюк
У напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей летять "Шахеди" – Повітряні сили
Останні новини
01:56
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
01:25
оновленоУ кількох областях – загроза застосування ворожих БпЛА
00:58
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
00:26
США і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
23:32
оновлено від 23:40У низці регіонів оголошували тривогу
23:17
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
23:00
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
22:43
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
22:39
Аналіз головних заяв політиків щодо російсько-української війни за тиждень – ОПОРА
22:31
Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО
Усі новини...
Реклама: