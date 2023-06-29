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Воздушные силы заметили запуск россиянами "Шахедов"

Елена РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 23:38

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе атаки на Украину со стороны России барражирующими боеприпасами "Shahed", которые также называют дронами-камикадзе.

Источник: Воздушные силы ВС Украины

Дословно ВС ВСУ:" Зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около часа (ночи – ред.). При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие".

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Детали: Это сообщение Воздушные силы обнародовали в 22:56.

В полночь они предупредили, что есть угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

"Движение БпЛА типа "Шахед" с Юга в направлении Днепра – Павлограда. Направляйтесь в укрытие! Направление движения может меняться", – уточнили ВС ВСУ.

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Перед тем около 20:00 сообщалось о пусках ракет Х-22, но эта информация не подтвердилась, в акватории Азовского моря маневрировал самолет Ту-22м3.

УП, дополнено
Темы: ШахедвойнаДнепропетровская область
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