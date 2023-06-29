Зеленський говорив із президентом Гватемали про формулу миру й розмінування
Президент України Володимир Зеленський 29 червня провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Глава держави подякував гватемальському колезі за ініційовану ним декларацію на підтримку України в Генеральній асамблеї Організації американських держав (ОАД), за яку проголосували більшість членів Організації.
Зеленський також висловив подяку за регіональне лідерство Гватемали у Core Group зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Лідери двох країн скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами, зокрема з метою реалізації Формули миру, а також обговорили можливі формати організації саміту Україна – Латинська Америка.
Зеленський і Джамматтеї приділили увагу безпековій співпраці. Серед іншого, йшлося про відправлення фахівців і техніки для розмінування.
Український лідер запросив президента Гватемали здійснити візит до України.