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Зеленський говорив із президентом Гватемали про формулу миру й розмінування

"Українська правда"Четвер, 29 червня 2023, 23:57
Зеленський говорив із президентом Гватемали про формулу миру й розмінування
Володимир Зеленський у кабінеті, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський 29 червня провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Глава держави подякував гватемальському колезі за ініційовану ним декларацію на підтримку України в Генеральній асамблеї Організації американських держав (ОАД), за яку проголосували більшість членів Організації.

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Зеленський також висловив подяку за регіональне лідерство Гватемали у Core Group зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Лідери двох країн скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами, зокрема з метою реалізації Формули миру, а також обговорили можливі формати організації саміту Україна – Латинська Америка.

Зеленський і Джамматтеї приділили увагу безпековій співпраці. Серед іншого, йшлося про відправлення фахівців і техніки для розмінування.

ВІДЕО ДНЯ

Український лідер запросив президента Гватемали здійснити візит до України.

Теми: Зеленськийміжнародні відносини
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