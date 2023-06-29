Зеленский говорил с президентом Гватемалы о формуле мира и разминировании

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Глава государства поблагодарил гватемальского коллегу за инициированную им декларацию в поддержку Украины в Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), за которую проголосовали большинство членов Организации.

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Зеленский также выразил благодарность за региональное лидерство Гватемалы в Core Group по созданию специального международного трибунала за преступление агрессии России.

Лидеры двух стран скоординировали усилия перед будущими международными мероприятиями, в частности с целью реализации "формулы мира", а также обсудили возможные форматы организации саммита Украина – Латинская Америка.

Зеленский и Джамматтеи уделили внимание сотрудничеству в сфере безопасности. Среди прочего, речь шла об отправке специалистов и техники для разминирования.

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