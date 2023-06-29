Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский говорил с президентом Гватемалы о формуле мира и разминировании

"Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 23:57
Зеленский говорил с президентом Гватемалы о формуле мира и разминировании
Владимир Зеленский в кабинете, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Глава государства поблагодарил гватемальского коллегу за инициированную им декларацию в поддержку Украины в Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), за которую проголосовали большинство членов Организации.

Реклама:

Зеленский также выразил благодарность за региональное лидерство Гватемалы в Core Group по созданию специального международного трибунала за преступление агрессии России.

Лидеры двух стран скоординировали усилия перед будущими международными мероприятиями, в частности с целью реализации "формулы мира", а также обсудили возможные форматы организации саммита Украина – Латинская Америка.

Зеленский и Джамматтеи уделили внимание сотрудничеству в сфере безопасности. Среди прочего, речь шла об отправке специалистов и техники для разминирования.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский лидер пригласил президента Гватемалы совершить визит в Украину.

Темы: Зеленскиймеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: