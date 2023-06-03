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Єрмак про звинувачення у співпраці з ФСБ: Мені смішно про це чути

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 03:25
Єрмак про звинувачення у співпраці з ФСБ: Мені смішно про це чути
Андрій Єрмак і Дмитро Комаров. Скріншот з відео

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що інформацію про його нібито співпрацю з ФСБ РФ вперше поширили анонімні Telegram-канали, які веде російська спецслужба.

Джерело: Єрмак у проєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Офіс Президента"

Пряма мова: "Якщо брати мову фактів, вперше натякання на "агент Росії", "агент ФСБ" з’явилися під час моєї роботи, коли я представляв Україну в "Нормандському форматі". Я був дуже важким для них перемовником.

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Сьогодні наше СБУ говорить, що вперше ця інформація, яку, на жаль, потім підхопили й деякі українські політики, з'явилася в анонімних Telegram-каналах, які, як сьогодні доводять наші СБУ і розвідка, ведуться російською ФСБ.

Мені смішно про це чути, тому що рівень людей, з якими я спілкуюся сьогодні - з керівниками розвідок наших американських, британських партнерів, - як ви розумієте, якби до мене у цих людей було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому".

Нагадаємо: Андрій Єрмак розповів, що навіть після розмови керівниці МКЧХ з українськими захисниками, які повернулися з російського полону та їх близькими, поведінка Червоного Хреста ніяк не змінилась.

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Теми: Андрій ЄрмакФСБ
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