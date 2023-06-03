Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак про звинувачення у співпраці з ФСБ: Мені смішно про це чути

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 03:25
Єрмак про звинувачення у співпраці з ФСБ: Мені смішно про це чути
Андрій Єрмак і Дмитро Комаров. Скріншот з відео

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що інформацію про його нібито співпрацю з ФСБ РФ вперше поширили анонімні Telegram-канали, які веде російська спецслужба.

Джерело: Єрмак у проєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Офіс Президента"

Пряма мова: "Якщо брати мову фактів, вперше натякання на "агент Росії", "агент ФСБ" з’явилися під час моєї роботи, коли я представляв Україну в "Нормандському форматі". Я був дуже важким для них перемовником.

Сьогодні наше СБУ говорить, що вперше ця інформація, яку, на жаль, потім підхопили й деякі українські політики, з'явилася в анонімних Telegram-каналах, які, як сьогодні доводять наші СБУ і розвідка, ведуться російською ФСБ.

Мені смішно про це чути, тому що рівень людей, з якими я спілкуюся сьогодні - з керівниками розвідок наших американських, британських партнерів, - як ви розумієте, якби до мене у цих людей було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому".

Нагадаємо: Андрій Єрмак розповів, що навіть після розмови керівниці МКЧХ з українськими захисниками, які повернулися з російського полону та їх близькими, поведінка Червоного Хреста ніяк не змінилась.

Теми: Андрій ЄрмакФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Андрій Єрмак
Єрмак розповів про зустріч дружини Прокопенка із главою Червоного Хреста: "Ніякої реакції"
В ОП "наїхали" на Кличка і блогерів через фото уламків ракети: Хайп дорожчий за життя?
Запрошення України в НАТО може стати ключовим чинником для завершення війни – Єрмак
Останні новини
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
04:05
Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ
03:50
Російську агентуру викорінюють, підтримка Заходу стає суттєвішою – Данілов
02:58
Данія надсилає Україні намети, насоси й генератори для постраждалих на Херсонщині
02:45
Блінкен планує візит до Китаю на наступному тижні – Politico
02:10
Байден про Воллеса на посаді генсека НАТО: Дуже здібний, але рішення ще немає
Усі новини...
Реклама: