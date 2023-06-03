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Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 13:37
Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним
фото поліції

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Перший підозрюваний у справі — керівник поліклініки Олег Шугалевич. Прокурори вимагали цілодобовий домашній арешт. Адвокат заперечив і попросив обмежитися нічним домашнім арештом.

За словами захисника, вини керівника поліклініки немає, оскільки він не відповідає за доступність до укриттів, а охоронець закладу.

Йому дали цілодобовий домашній арешт.

Другий підозрюваний — заступник директора з технічної частини Василь Десик. Його суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом на 2 місці.

Охоронця поліклініки в Деснянському районі суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави.

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Він визнав свою провину: сказав, що "після початку тривоги пішов відкривати двері поліклініки, аби впустити людей, але не встиг".

Оновлено: Першу заступницю Деснянської РДА також відправили під цілодобовий домашній арешт.

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 
  • Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

Теми: укриттясудвійна
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