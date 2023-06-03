За підривом колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ – джерело

При вибуху авто в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області загинув колаборант Сергій Дідовидюк та його 33-річна донька. За даними джерела УП, за вибухом стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: В автомобілі "Нива", куди було закладено вибухівку, знаходився Дідовидюк (заступник керівника штабу "Мы вместе с Россией"), його дружина, та донька Яна (активна колаборантка, заступниця так званого "глави военно-гражданской администрации пгт Михайловка" В'ячеслава Біднякова).

Колаборант Дідовидюк із донькою загинули, дружина травмована, стан Біднякова, який перебував поруч із підірваним авто, наразі уточнюється.

За даними джерела УП, Дідовидюк входив у вузьке коло довірених осіб окупантів, вирішував кадрові питання, а та доносив на місцевих патріотів.

Офіційно в СБУ не коментують вищевказані події, але нагадують, що кожного колаборанта і поплічника окупантів спіткає невідворотне покарання.

Дослівно: "Всі деталі щодо бавовни ми зможемо розповісти після нашої перемоги. Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона.

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Як неодноразово зазначав голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати".

Що передувало: Про підрив авто в окупованій Михайлівці стало відомо напередодні.