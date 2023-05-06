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СБУ прокоментувала підрив авто з Прилєпіним: Бавовна палала і буде палати

Валентина РоманенкоСубота, 6 травня 2023, 20:27
СБУ прокоментувала підрив авто з Прилєпіним: Бавовна палала і буде палати
Захар Прилєпін, фото Getty Images

Служба безпеки України нагадує російським окупантам та їхнім поплічникам, що за воєнні злочини проти України їх чекатиме справедлива відплата.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: На прохання прокоментувати підрив авто, в якому перебував російський пропагандист Захар Прилєпін, що активно підтримує російську війну проти України, в спецслужбі зазначили наступне.

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Дослівно: "Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками.

Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам.

Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна.
  • Згодом у Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
  • Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді.

Теми: СБУРосіявибухпропаганда
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