СБУ прокоментувала підрив авто з Прилєпіним: Бавовна палала і буде палати
Служба безпеки України нагадує російським окупантам та їхнім поплічникам, що за воєнні злочини проти України їх чекатиме справедлива відплата.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Деталі: На прохання прокоментувати підрив авто, в якому перебував російський пропагандист Захар Прилєпін, що активно підтримує російську війну проти України, в спецслужбі зазначили наступне.
Дослівно: "Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками.
Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам.
Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане".
Передісторія:
- У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
- МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна.
- Згодом у Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
- Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді.