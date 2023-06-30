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Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 74 вибухи

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 червня 2023, 02:02
Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 74 вибухи
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Протягом дня минулого росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 74 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомляють, що лбстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів – 12 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні домоволодіння, 1 приватний автомобіль, 1 гараж. Були обстріли і з артилерії (6 вибухів).

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На Білопільську громаду росіяни скинули 22 міни. Також зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів).

По Миропільській громаді був обстріл з АГС (25 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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