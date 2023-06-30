Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 74 взрыва

В течение дня прошлого россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 74 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщают, что обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных домовладения, 1 частный автомобиль, 1 гараж. Были обстрелы и из артиллерии (6 взрывов).

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На Белопольскую громаду россияне сбросили 22 мины. Также зафиксирован обстрел из АГС (9 взрывов).

По Миропольской громаде был обстрел из АГС (25 взрывов).