Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 74 взрыва
Пятница, 30 июня 2023, 02:02
В течение дня прошлого россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 74 взрыва.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: В ОВА сообщают, что обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская громады.
По Краснопольской громаде враг бил из минометов - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных домовладения, 1 частный автомобиль, 1 гараж. Были обстрелы и из артиллерии (6 взрывов).
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На Белопольскую громаду россияне сбросили 22 мины. Также зафиксирован обстрел из АГС (9 взрывов).
По Миропольской громаде был обстрел из АГС (25 взрывов).