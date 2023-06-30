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Євросоюз зобов’язався розглянути підходи до безпекових гарантій для України

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 07:25
Євросоюз зобов’язався розглянути підходи до безпекових гарантій для України
Прапор ЄС, фото Getty Images

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі в четвер ухвалили заяву, у якій висловили готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст ухваленого рішення саміту ЄС.

Згідно з текстом документа, який затвердили усі держави-члени ЄС, Європейський Союз і держави-члени "готові разом із партнерами зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації". 

"У зв'язку з цим вони швидко розглянуть модальності такого внеску. Ці зобов'язання будуть прийняті за повної поваги до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів. Європейська рада продовжуватиме займатися цим питанням", – сказано у тексті рішення. 

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Окремо лідери ЄС підтвердили готовність Євросоюзу надавати стійку військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, зокрема, через Місію військової допомоги ЄС та Європейський фонд миру. 

Вони також оцінили прогрес у постачанні та спільних закупівлях мільйона артилерійських боєприпасів і ракет для України. 

Рішення окремо наголошує на важливості продовження зусиль держав-членів ЄС з надання допомоги в задоволенні нагальних військових та оборонних потреб України, без шкоди для специфіки політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа закликав партнерів по ЄС не перетворювати надання гарантій безпеки для України на неконтрольований процес.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країни ЄС, які притримуються нейтралітету, не можуть підтримати надання Україні гарантій безпеки.

Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що найкращі гарантії безпеки для України – це повне членство в НАТО, щойно війна закінчиться.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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