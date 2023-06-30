Евросоюз обязался рассмотреть подходы к гарантиям по безопасности для Украины

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг приняли заявление, в котором выразили готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст принятого решения саммита ЕС.

Согласно тексту документа, который утвердили все государства-члены ЕС, Европейский Союз и государства-члены "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

"В связи с этим они быстро рассмотрят модальности такого вклада. Эти обязательства будут приняты при полном уважении к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов. Европейский совет будет продолжать заниматься этим вопросом", – сказано в тексте решения.

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Отдельно лидеры ЕС подтвердили готовность Евросоюза предоставлять устойчивую военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, в частности, через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира.

Они также оценили прогресс в поставках и совместных закупках миллиона артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины.

Решение отдельно подчеркивает важность продолжения усилий государств-членов ЕС по оказанию помощи в удовлетворении насущных военных и оборонных потребностей Украины, без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

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