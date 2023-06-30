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Евросоюз обязался рассмотреть подходы к гарантиям по безопасности для Украины

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 07:25
Евросоюз обязался рассмотреть подходы к гарантиям по безопасности для Украины
Флаг ЕС, фото Getty Images

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг приняли заявление, в котором выразили готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст принятого решения саммита ЕС.

Согласно тексту документа, который утвердили все государства-члены ЕС, Европейский Союз и государства-члены "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

"В связи с этим они быстро рассмотрят модальности такого вклада. Эти обязательства будут приняты при полном уважении к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов. Европейский совет будет продолжать заниматься этим вопросом", – сказано в тексте решения. 

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Отдельно лидеры ЕС подтвердили готовность Евросоюза предоставлять устойчивую военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, в частности, через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира. 

Они также оценили прогресс в поставках и совместных закупках миллиона артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины. 

Решение отдельно подчеркивает важность продолжения усилий государств-членов ЕС по оказанию помощи в удовлетворении насущных военных и оборонных потребностей Украины, без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

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Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал партнеров по ЕС не превращать предоставление гарантий безопасности для Украины в неконтролируемый процесс.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что страны ЕС, которые придерживаются нейтралитета, не могут поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это полное членство в НАТО, как только война закончится.

Темы: ЕСУкраинавойна
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