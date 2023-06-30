Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч

СБУ викрила чинного нардепа, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. За даними джерел "Української правди", йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, джерела "Української правди" у правоохоронних органах, Європейська солідарність

Дослівно СБУ: "СБУ з ДБР задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За 50 тис. дол. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції".

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Деталі: Депутат "гарантував", що використає власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Фото ОГП, колаж УП

За даними слідства, було зафіксовано одержання 30 тис. доларів. Раніше Алєксєєв отримав ще 20 тис. доларів.

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Оновлено: Згодом заступник голови СБУ Сергій Наумюк під час спільного з ДБР брифінгу розповів, що перша розмова, де народний депутат запропонував свої "послуги" іноземцю, відбулася 1 червня, першу частину "винагороди" – 20 тисяч доларів США – нардеп отримав 17 червня, а другий "транш" – 29 червня, для "вирішення питання" в суді першої інстанції.

За словами Наумюка, нардеп має адвокатський досвід, тож застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

Депутату, який очолює підкомітет у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

В ОГП додають, що за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнено: У "Європейській солідарності" нічні обшуки у нардепа Алєксєєва назвали "продовженням провокацій і тиску на представників партії".

Дослівно ЄС: "Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата".

Деталі: У партії додали, що раніше вже "були неодноразові нічні обшуки в інших членів команди, спроби тиску на родини і залякування".