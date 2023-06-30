Задержали нардепа Алексеева: СБУ говорит − обещал "отмазать" от экстрадиции за $50 тысяч

СБУ разоблачила действующего нардепа, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. По данным источников "Украинской правды", речь идет о Сергее Алексееве от Евросолидарности.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Европейская солидарность

Дословно СБУ: "СБУ с ГБР задокументировала преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины, который требовал деньги с гражданина одной из европейских стран. За 50 тыс. дол нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции".

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Детали: Депутат "гарантировал", что использует собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Фото ОГП, коллаж УП

По данным следствия, было зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Ранее Алексеев получил еще 20 тысяч долларов.

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Обновлено: Позже заместитель главы СБУ Сергей Наумюк во время совместного с ГБР брифинга рассказал, что первый разговор, где народный депутат предложил свои "услуги" иностранцу, состоялся 1 июня, первую часть "вознаграждения" – 20 тысяч долларов США – нардеп получил 17 июня, а второй "транш" – 29 июня, для "решения вопроса" в суде первой инстанции.

По словам Наумюка, нардеп имеет адвокатский опыт, поэтому применял различные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.

Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины).

В ОГП добавили, что по месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнено: В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".

Дословно ЕС: "Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, которые состоялись без постановления суда, с невнятными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, запугивание ее представителей и препятствование деятельности народного депутата".

Детали: В партии добавили, что ранее уже "были неоднократные ночные обыски у других членов команды, попытки давления на семьи и запугивания".