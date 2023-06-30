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ЄС домагатиметься якнайбільшої міжнародної підтримки української "формули миру"

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 07:54
ЄС домагатиметься якнайбільшої міжнародної підтримки української формули миру
фото ЄП

Євросоюз зобов’язався продовжувати працювати з іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки ключових принципів та цілей української "формули миру".

Таке рішення у четвер ухвалив саміт лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст документа.

Згідно з рішенням, Європейський Союз та його держави-члени пообіцяли активізувати свої дипломатичні зусилля та продовжувати співпрацювати з Україною та іншими країнами "для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки ключових принципів та цілей української "формули миру", в тому числі через майбутній Глобальний саміт миру".

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Будь-яка ініціатива, спрямована на досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, має ґрунтуватися на повній повазі до її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться у тексті ухваленого рішення. 

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський висловив ідею провести глобальний саміт миру за участі якнайбільшої кількості держав, аби заручитись їхньою підтримкою української "формули миру".

У Копенгагені минулих вихідних відбулась зустріч політичних радників і радників із питань національної безпеки півтора десятка країн світу – зокрема трьох членів БРІКС та США – для обговорення ключових принципів досягнення миру в Україні.

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За підсумками зустрічі в Копенгагені в суботу у ЄС припустили, що саміт миру щодо України може відбутися до кінця року. 

Раніше ЄвроПравда публікувала текст так званої "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який Україна представила у листопаді минулого року.

Теми: ЄСдопомога Україніформула миру
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